، "آل سلامة" يتبرع بـ100 ألف ريال لجمعية ذوي شهداء الواجب ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تبرّع رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة الوايلي، بمبلغ قدره 100 ألف ريال إلى جمعية ذوي شهداء الواجب بعد أمسية مأدبة عشاء أقامها احتفاءً بضيوف منتدى #اكتشاف_المواهب_بنجران، والذي تنظمه جائزة الأميرة صيته، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار في نجران، ويضم إعلاميين وإعلاميات من شتى مناطق المملكة.
وأكد "آل سلامة" أن ما قام به شيء بسيط في حق الوطن وذوي شهداء الواجب، فهم يستحقون المزيد والمزيد، ومهما نقدم لن يصل إلى ما نأمل إليه ولا يكفيهم حقهم، لافتاً إلى أن أبطال الحد الجنوبي الأشاوس يحمون الوطن ومقدراته ويقفون صامدين في وجه العدو لحمايتنا، وحب الوطن ومقدراته يجري في شراييننا.
يُذكر أن صالح آل سلامة له إسهامات عديدة في خدمة ودعم القطاع المجتمعي.
"آل سلامة" يتبرع بـ100 ألف ريال لجمعية ذوي شهداء الواجبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-27
تبرّع رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة الوايلي، بمبلغ قدره 100 ألف ريال إلى جمعية ذوي شهداء الواجب بعد أمسية مأدبة عشاء أقامها احتفاءً بضيوف منتدى #اكتشاف_المواهب_بنجران، والذي تنظمه جائزة الأميرة صيته، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار في نجران، ويضم إعلاميين وإعلاميات من شتى مناطق المملكة.
وأكد "آل سلامة" أن ما قام به شيء بسيط في حق الوطن وذوي شهداء الواجب، فهم يستحقون المزيد والمزيد، ومهما نقدم لن يصل إلى ما نأمل إليه ولا يكفيهم حقهم، لافتاً إلى أن أبطال الحد الجنوبي الأشاوس يحمون الوطن ومقدراته ويقفون صامدين في وجه العدو لحمايتنا، وحب الوطن ومقدراته يجري في شراييننا.
يُذكر أن صالح آل سلامة له إسهامات عديدة في خدمة ودعم القطاع المجتمعي.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
10:52 AM
تبرّع رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة الوايلي، بمبلغ قدره 100 ألف ريال إلى جمعية ذوي شهداء الواجب بعد أمسية مأدبة عشاء أقامها احتفاءً بضيوف منتدى #اكتشاف_المواهب_بنجران، والذي تنظمه جائزة الأميرة صيته، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار في نجران، ويضم إعلاميين وإعلاميات من شتى مناطق المملكة.
وأكد "آل سلامة" أن ما قام به شيء بسيط في حق الوطن وذوي شهداء الواجب، فهم يستحقون المزيد والمزيد، ومهما نقدم لن يصل إلى ما نأمل إليه ولا يكفيهم حقهم، لافتاً إلى أن أبطال الحد الجنوبي الأشاوس يحمون الوطن ومقدراته ويقفون صامدين في وجه العدو لحمايتنا، وحب الوطن ومقدراته يجري في شراييننا.
يُذكر أن صالح آل سلامة له إسهامات عديدة في خدمة ودعم القطاع المجتمعي.
، "آل سلامة" يتبرع بـ100 ألف ريال لجمعية ذوي شهداء الواجب ،
المصدر : الخليج 365
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