، تعميم جديد يمنع الولائم بمدارس بيشة ويحظر تكليف طلابها بأي طلبات مادية ،

محمد بن مسعود - الدمام - شمل عدم المبالغة في إقامة الاحتفالات ومنع جمع التبرعات وحث على الاعتدال

وجّه مدير "تعليم بيشة" خالد الغامدي تعميماً لجميع قادة المدارس، يؤكد فيه على ما تضمنته تعاميم سابقة من توجيه بعدم المبالغة في إقامة الاحتفالات، ومنع جمع التبرعات وعدم تكليف منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات بأي طلبات مادية.

وشمل التوجيه أن تقام الاحتفالات الخاصة بأي مناسبة في محيط المدرسة فقط، وبالقدر المناسب من الوقت كأن تكون أثناء برنامج الاصطفاف الصباحي أو أوقات الفسح، وعدم التوسع في توجيه الدعوات لحضورها، مع البعد عن إقامة الولائم وموائد الطعام المصاحبة للمناشط واللقاءات والندوات دون أي مظاهر احتفالية أو ضيافة مكلفة.

وأكد مدير التعليم على أن تتخذ الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة من القدوة وسيلة للتنشئة، من خلال الاعتدال والتوازن والاقتصاد في جميع الأمور، والبعد عن الإسراف وإظهار البذخ، وعن المظاهر السلبية المرتبطة بها من حب الظهور والتباهي، والمحاكاة والتقليد، المخالفة لجوهر ومضمون تعاليم ديننا الحنيف، وتوعية الطلاب والطالبات بثقافة حفظ النعم وتجنب التساهل في إهدارها.

كما أكد التعميم على عدم تكليف منسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات بأي طلبات مادية لا تندرج ضمن واجباتهم، وضرورة التيسير في طلب الأدوات المدرسية الأساسية الخاصة بالطلاب والطالبات والتي قد تشكل عبئا ماديا على أولياء أمورهم.مدير تعليم بيشة خالد الغامدي بيشة