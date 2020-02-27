شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات عسكرية مفاجئة لقطر وسلطنة عمان ضد السعودية.. والإمارات تتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "العرب" الإمارتية، عن تحرك مفاجئ بين قطر وسلطنة عمان ضد السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لقتال الحوثيين.

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​ تحركات عسكرية مفاجئة لقطر وسلطنة عمان ضد السعودية.. والإمارات تتدخل



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وقالت الصحيفة في تقرير لها: إن ما أسمتها بـ"مجموعة الدوحة"، تعمل على تحريك "خلاياها "في المهرة اليمنية والاستراتيجية لسلطنة عمان، بهدف "إرباك النفوذ السعودي".

وأضافت: أن ما وصفته بـ"تيار سياسي أمني" داخل العاصمة العُمانية مسقط يسعى للتصعيد مع الرياض، بسبب نفوذها المتزايد في المهرة التي تعتبر موالية للسلطنة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "لجنة اعتصام المهرة" تمول من قطر وسلطنة عمان، زاعمة أنها وراء الهجوم على قوة عسكرية يمنية سعودية مشتركة، الثلاثاء الماضي، في الطريق المؤدي إلى منفذ "شحن"، وهو ما تنفيه اللجنة وتؤكد تورط مليشيات راجح باكريت في العملية.

وتابعت: أن ما أسمته "تيارًا قطريًا" في المهرة يجد تعاونًا من تيارٍ داخل السلطة في سلطنة عمان "يصر على التصعيد مع السعودية في ملف المهرة" يضم شخصيات سياسية وأمنية عمانية.

وختمت الصحيفة، المعروفة بقربها من أجهزة الأمن في أبو ظبي، أن "المحافظ الجديد محسوب على وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري الذي يقيم في مسقط".