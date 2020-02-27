شكرا لقرائتكم خبر عن آلآف الوافدين في السعودية يغادرونها فورًا .. والمملكة تعلن أغلاق حدودها وفريق الأزمات يتدخل.. ماذا يحدث الآن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن عدد الطلبات التي استقبلها فريق الأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض السعودية من الوافدين لتسجيل خروج نهائي منذ بداية العام الجاري وحتى الآن .

وقالت أن فريق الأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض استقبل 8.4 ألف طلب خروج نهائي لوافدين من جنسيات مختلفة لشركات متعثرة وغير متعثرة وذلك خلال نحو شهرين .

قد يهمك ايضاً:

​ تحركات عسكرية مفاجئة لقطر وسلطنة عمان ضد السعودية.. والإمارات تتدخل



الموت نهايتك .. ابتعد فورًا عن تناول هذه الأطعمة في وجبة الإفطار لأنها سبب رئيسي الإصابة بالسرطان ومرض السكر



آلآف الوافدين في السعودية يغادرونها فورًا .. والمملكة تعلن أغلاق حدودها وفريق الأزمات يتدخل.. ماذا يحدث الآن؟



شاهد.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن جثة قتيل منزل ‘‘نانسي عجرم’’ والأمور تنقلب رأسًا على عقب بعدما عثروا عليه في جسده



أسد يحصد ملايين المشاهدات خلال ساعات.. شاهد ماذا فعل حينما رأى قطيع الضباع المفترسة تنهش جسد شقيقه الأكبر؟ (فيديو)



قولوا وداعًا لتصلب الشرايين والجلطات الدماغية والسكري وأمراض السرطان بجميع أنواعه.. تناول هذه الثمرة على الريق تنهي معاناتك إلى الابد!



Advertisements

هذه الأطعمة صحية تعمل على إزالة السموم من الكبد .. تناولها تعش مرتاح البال



أسد “يخون” حبيبته اللبوة مع ”غزال شابة”.. شاهد ماذا فعل وأثار غيرة لبؤته؟ (فيديو)



ضباع مفترسة تهاجم نساء وأطفال في دولة عربية.. شاهد كيف كانت النتيجة!



حمار وحشي “شرد“ عن القطيع فوقع في مصيدة ضباع مفترسة.. لكن النهاية كانت صادمة (فيديو)



امرأة “عزباء“ قررت أن تعاشر ثعبان في منزلها وكان ينام بجانبها كل يوم.. وفي “ليلة خميس“ كانت النهاية صادمة (فيديو)

وأخيرًا.. بشار الأسد قرر التنحي عن السلطة وطلب اللجوء إلى هذه الدولة (تفاصيل طارئة تقلب موازين القوى في المنطقة)

وأشارت إلى أن الفريق اجتمع مع ممثلي السفارات لتعديل أوضاع العمالة والانتهاء من إجراءات صرف مستحقاتهم والأجور المتأخرة وإصدار تذاكر سفر لعودتهم إلى بلدانهم.



من جانبه قال مدير إدارة الأزمات بالفرع محمد الغفيص حرص الإدارة على عمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن للتأكد من الوضع العمالي والمالي والبحث عن حلول على مستوى العاملين وأصحاب العمل.

إلى ذلك أعلنت المملكة إغلاق حدودها أما الدول التي وصل إليها فيروس كورونا المميت.