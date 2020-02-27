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عدن - ياسمين التهامي - طالبت رهاب بيطار، محامية أسرة الشاب محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم، بالحفاظ على سرية التحقيقات وترك الأمر للقضاء.

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شاهد.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن جثة قتيل منزل ‘‘نانسي عجرم’’ والأمور تنقلب رأسًا على عقب بعدما عثروا عليه في جسده



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وقالت المحامية السورية «كمواطنة عربية لا أسمح لأي شخص أن يرخص من دم شخص آخر مهما كان نفوذه ومشاهيره وأمواله ونحن في انتظار تقرير الطب الشرعي».

وأضافت « قضية محمد الموسى قد أخذت بعدها الإعلامي الكافي ولكن الأمور وصلت إلى حدود لا تخدم سرية التحقيق ولا تنسجم مع نزاهة القضاء لذلك المطلوب من كل الغيارى وضع هذه المسألة في عين الاعتبار وبالتالي فإن ميدان وكلاء الدفاع لإظهار الحقيقة هو القضاء فقط».

وأوضحت، أن تقرير الطب الشرعي الذي صدر أخيرا، لا يزال في دائرة قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور، مؤكدة أنهم لم يستلموا الجثة حتى الآن.

وأشارت إلى أن التقرير تضمن أن عدد الطلقات التي تعرض لها محمد الموسى قد بلغ 30 طلقة نارية، وهو ما يتنافى مع التقرير الأول الذي ذكر أن عدد الطلقات 23.