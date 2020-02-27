أوقاف غزة توضح تفاصيل تعليق رحلات العمرة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة أن قرار تعليق رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا هو قرار سعودي بوقف إصدار تأشيرات لدخول المملكة مؤقتًا منعًا لوصول فيروس "كورونا, حتى اشعار آخر.

وقال مدير عام الحج والعمرة بالوزارة عادل صوالحة إن الوزارة أصدرت تعميمًا لشركات الحج والعمرة بتعليق رحلات العمرة مؤقتًا من غزة بعد قرار السعودية بعدم إصدار تأشيرات لكل دول العالم لدخول أراضيها ضمن إجراءاتها لمنع وصول فيروس "كورونا" إليها.

وأعلنت السلطات السعودية، فجر الخميس، تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، مؤقتًا للحيلولة دون وصول فيروس "كورونا الجديد" البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس).

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID),

وتابع البيان "وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه".

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وأضاف "واستكمالاً للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة.

واستطرد قائلا "وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (19-COVID) إلى المملكة وانتشاره، فقد قررت حكومة المملكة تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً".

وأردف البيان قائلا "وكذلك تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة".

كما تم "تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة".

البيان شدد كذلك على أن "المملكة تؤكد أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة. وتجدد المملكة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس".