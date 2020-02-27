«مدني تبوك» يخلي سكان مبنى من 5 طوابق عقب اشتعال حريق

أخلت فرق الدفاع المدني في تبوك، قاطني مبنى سكني مكون من 5 طوابق، عقب اندلاع النيران في إحدى الشقق، وذكر الدفاع المدني، عبر حسابه بتويتر، أن مدني تبوك تمكن من إخماد حريق اندلع في شقة بالطابق الثالث في مبنى سكني مكون من 5 طوابق، موضحًا أنه تم إخلاء جميع الشقق احترازيًا.
وأشار الدفاع المدني، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بين سكان المبنى، وكان مدني جدة بمنطقة مكة، أخلى أمس الأربعاء، 20 شخصًا إثر حريق اندلع في شقة بالدور الثالث بعمارة مكونة من 4 أدوار، وأخمد النيران دون وقوع إصابات.
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