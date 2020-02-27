بالصور.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق الطائف- العطيف

أسفر حادث تصادم وقع على طريق الطائف- العطيف عن إصابة 10 أشخاص، وتلقّت عمليات الهلال الأحمر بالطائف بلاغًا بوقوع حادث التصادم، قبل أن تبادر بتحريك 3 فرق إسعافية، بحسب المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، شادي بن عابد الثبيتي.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بالطائف أن غرفة العمليات وجّهت 3 فرق إسعافية للموقع، بقيادة القائد الميداني، أحمد حمود الصخيري، وعند وصول أول فرقة اتضح أن الحادث عبارة عن تصادم مركبتين، إحداهما ميكروباص.

وقامت الفرق الإسعافية بفرز الحالات، حيث تبين وجود 10 حالات (5 منها رفضت الكشف والنقل، وعدد مماثل تلقى العلاج اللازم بتقديم الخدمة الطبية الطارئة) ومن بين الحالات كانت هناك حالتي احتجاز تم تحريرها عبر فرق الدفاع المدني.