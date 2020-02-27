أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، عن بدء تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون. وطالبت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الراغبين في السفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم، وذلك وفق التعليمات الصادرة من إدارة الجوازات. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية، تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول. وذلك ضمن إجراءات احترازية اتخذتها السعودية؛ لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID-19) إلى المملكة وانتشاره. Advertisements اقرأ أيضًا: «جسر الملك فهد»: لا صحة لشائعة «الإغلاق» بسبب كورونا لمواجهة كورونا.. المملكة توقف الدخول بغرض العمرة مؤقتًا وتعلق استخدام مواطني الخليج «الهوية الوطنية» أكثر من مليوني مسافر عبروا «جسر الملك فهد» في إجازة منتصف العام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. بدء تعليق استخدام «الهوية الوطنية» للسفر عبر «جسر الملك فهد» للسعوديين ومواطني الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.