وزارة الحج تُعلن إيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق دخول السعودية للحاصلين عليها

أعلنت وزارة الحج والعمرة، إيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق دخول المملكة العربية السعودية، لمن حصل على تأشيرة العمرة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الوزارة: تمَّ تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد، عليه قامت الوزارة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، كذلك تمَّ تعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة.

ويأتي ذلك تنفيذًا للإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية؛ لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID-19) إلى المملكة وانتشاره.

والتي جاء من ضمنها أيضًا، تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

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