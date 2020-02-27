عاجل-أمر ملكي: ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة مدعي استئناف

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين وولي عهده الأمين، للنيابة العامة وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.
وهنأ الشيخ المعجب أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة حاثاً إياهم على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة.
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