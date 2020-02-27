السعودية اليوم / مدير جامعة أم القرى يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة قبس



مكة المكرمة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

وقع معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بافيل اليوم، مذكرة تفاهم مع معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة قبس الوقفية الدكتور صالح بن حميد، وذلك بمقر الجامعة في مكة المكرمة.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمشروعات البحثية في مجالات العلوم القضائية، والعمل على تطوير وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية، عبر إقامة مؤتمرات ومحاضرات علمية، كما تسهم في تبادل مصادر المعرفة والموارد العلمية الرقمية بين الجهتين .

وأشاد معالي الدكتور صالح بن حميد، بجهود جامعة أم القرى في مجالات تدريس العلوم الشرعية والقضائية بشكل خاص، وتعليمها بالتدريب وتقديم الأبحاث العلمية، مؤكداً حاجة المجتمعات المسلمة إلى جهات تسهم في تأهيل الدارسين في تطبيق علوم القضاء ومفاهيمه الصحيحة بما فيه خدمة الدين والوطن.

وألقى الدكتور بن حميد، محاضرة بعنوان "بناء الشخصية القضائية"، نظمتها كلية الدراسات القضائية والأنظمة، تحدث فيها عن السمات والواجبات الأخلاقية لمنسوبي القضاء، ومتطلبات ميدان العدل في استخدام الحزم شرط أن يكون مقروناً بالرفق في الفصل بين الخصوم والحكم في مختلف القضايا المعروضة عليهم دون تردد حال تثبتهم من صحتها.

وتطرق عضو هيئة كبار العلماء، إلى مفاهيم القضاء وعلومه وانعكاسها على الصفات الشخصية للعاملين فيه، عبر استعراضه لأقوال العلماء الذين أكدوا على انفراد القاضي عن غيره بملامح ثابته يتوجب الالتزام بها في ميدان العمل لتحقيق الانضباط والعدل في إدارة مهامه.

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10:53ت م

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