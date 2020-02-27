السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يطالب وزراء الصحة العرب باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع انتشار فيروس "كورونا " بالمنطقة



القاهرة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مجلس وزراء الصحة العرب، باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد" في العالم العربي على خلفية ظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية، ووصول عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى 78 ألف حالة وفقًا لآخر بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية.

ودعا الدكتور السلمي في رسالة عاجلة للمجلس الوزاري الذي سيعقد دورته ( 53 ) في وقت لاحق اليوم بالجامعة العربية، إلى ضرورة اتخاذ وزراء الصحة العرب الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع انتقال فيروس "كورونا المستجد" للدول العربية، والعمل على توفير جميع المستلزمات الطبية لعلاج المصابين بالفيروس، وتقديم التدريب والمشورة اللازمة للمنظومة الطبية في الدول العربية، واتخاذ الاحتياطات البيئية والصحية اللازمة للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، والتوسع في حملات تثقيف وتوعية المواطنين في الدول العربية بأسباب انتشار الفيروس وسبل الوقاية منه وعلاجه.

وحث رئيس البرلمان في رسالته مجلس وزراء الصحة العرب على ضرورة تكوين لجنة طوارئ عربية تكون في حالة انعقاد دائم لإدارة أزمة انتشار فيروس "كورونا المستجد" في العالم العربي، والقيام بالمتابعة الدائمة للتطورات والمستجدات بشأن هذا الوباء، واتخاذ الإجراءات ووضع الخطط اللازمة لمساعدة الدول العربية لمواجهة وباء فيروس "كورونا المستجد" والقضاء عليه.

وأوضح الدكتور السلمي أن لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان العربي ستكون على اتصال مستمر مع مجلس وزراء الصحة العرب لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لإيقاف انتشار "فيروس كورونا المستجد" وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

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10:26ت م

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