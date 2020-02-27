السعودية اليوم / تعليم طريف ينفذ برنامج إثرائي لرعاية الموهوبين



طريف 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

نفذ مكتب التعليم بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس، برنامج إثرائي لرعاية الموهوبين وذلك بمدرسة الأمام الترمذي بالمحافظة، ضمن خطط وبرامج إدارة الموهوبين بتعليم المنطقة.

وشمل البرنامج تقديم درس نموذجي وتعريفي ببرنامج الموهوبين، بهدف التعريف ببرنامج رعاية الموهوبين وتبادل الخبرات والتجارب والتوسع بالبرامج النوعية الإثرائية.

// انتهى //

10:22ت م

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