السعودية اليوم / إستونيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران



موسكو 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

سجلت إستونيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد من إيران.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الشؤون الاجتماعية الإستوني تانيل كييك قوله للتلفزيون الإستوني: "نتحدث عن مقيم دائم في إستونيا وليس عن مواطن إستوني"، مبينًا أنه مواطن إيراني.

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09:55ت م

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