السعودية اليوم / مدير تعليم الباحة يتفقد سير عمل المشروعات التعليمية بالمنطقة



الباحة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني أمس, سير العمل في عدد من المشروعات التعليمية مثل مشروع ثانوية الملك سعود, وبيت الطالب.

وبحث الدكتور الزهراني خلال جولته العوائق التي قد تعترض سير العمل لإيجاد الحلول الفورية، وناقش آلية استلام المشاريع، وجودة تنفيذها وفقاً للمواصفات المحددة،وذلك استمراراً لتنفيذ الخطة الزمنية التي وضعتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة للوقوف على المشروعات التعليمية، ومتابعة القائمة منها، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بها وإنهائها من قبل المقاولين المسندة إليهم .

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة أهمية متابعة تنفيذ المشروعات من خلال إعداد خطة عمل مجدولة للقيام بالزيارات الدائمة من قبل الجهات المعنية للوقوف على نسبة المنجز والرفع بتقارير دائمة للإدارة، مؤكداً التزام المقاولين بأهمية بتنفيذ المشروعات بوقتها المحدد من خلال تكثيف العمل الميداني ومتابعة المشروع ورفع درجة التنسيق والتعاون بين الإدارة والمقاولين حيال تنفيذ المشروعات والعمل على معالجة المعوقات أولاً بأول.

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