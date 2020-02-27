السعودية اليوم / "الأمن الفكري" دورة لمنسوبي شعبة سجن محافظة شرورة



نجران 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

أقامت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بمحافظة شرورة أمس، دورة تدريبية بعنوان" الأمن الفكري وتعزيز المواطنة" لمنسوبي شعبة سجن المحافظة.

وهدفت الدورة التي قدمها الدكتور طالب بن أحمد الهمامي، إلى التعرف على مفهوم الأمن الفكري وأهميته وأشكاله، وأسس ومقومات الأمن الفكري، إضافة إلى أنواع الانحراف الفكري وأسبابه ووسائل الحفاظ على الأمن الفكري.

وتأتي الدورة ضمن فعاليات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، وبالتعاون مع شعبة سجن محافظة شرورة.

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09:31ت م

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