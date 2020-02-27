السعودية اليوم / " التوجهات الحديثة للأبحاث العلمية السعودية " دورة بجامعة نجران



نجران 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

أقامت لجنة الدراسات العليا بكلية التربية بشطر الطالبات بجامعة نجران أمس، دورة تدريبية بعنوان " التوجهات الحديثة للأبحاث العلمية

وهدفت الدورة إلى التعرف على أهم التوجهات الحديثة للأبحاث العلمية السعودية، وأهمية تطبيقها في البحث العلمي.

وتناولت الدورة تعريف طالبات الدراسات العليا بمفهوم التوجهات الحديثة، واستراتيجيات تتبع التوجهات البحثية الحديثة، إضافة إلى مرتكزات رؤية المملكة 2030، وأهمية ربط المرتكزات بالبحث العلمي، واستراتيجيات ربط البحث العلمي السعودي برؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

09:29ت م

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نجران 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأقامت لجنة الدراسات العليا بكلية التربية بشطر الطالبات بجامعة نجران أمس، دورة تدريبية بعنوان " التوجهات الحديثة للأبحاث العلمية السعودية "، في ضوء رؤية المملكة 2030 .وهدفت الدورة إلى التعرف على أهم التوجهات الحديثة للأبحاث العلمية السعودية، وأهمية تطبيقها في البحث العلمي.وتناولت الدورة تعريف طالبات الدراسات العليا بمفهوم التوجهات الحديثة، واستراتيجيات تتبع التوجهات البحثية الحديثة، إضافة إلى مرتكزات رؤية المملكة 2030، وأهمية ربط المرتكزات بالبحث العلمي، واستراتيجيات ربط البحث العلمي السعودي برؤية المملكة 2030 .// انتهى //09:29ت م0019

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