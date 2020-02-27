السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من تأثر منطقة جازان بعوالق ترابية



جيزان 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تدني في مدى الرؤية بسبب العوالق الترابية على منطقة جازان، تشمل محافظات أبو عريش، و الحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة الـ 8 مساءً .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

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09:22ت م

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