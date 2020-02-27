السعودية اليوم / تعليم صبيا يواصل حملته ضد فايروس "كورونا"



صبيا 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

تواصل إدارة التعليم بمحافظة صبيا ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية تنفيذ حملتها التثقيفية والتوعوية ضد فايروس كورونا الجديد على جميع المستويات الموجهة لأكثر من 160 ألف طالب وطالبة بمختلف المدارس التابعة لها.

وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أن الحملة انطلقت بمعرضين توعويين على مستوى الإدارة، و 3400 رسالة عبر مواقع التواصل، و 6 تصاميم انفوجرافيك على منصات الإدارة، و 5 فيديوهات توعوية بالشراكة مع وزارة الصحة.

وبين أنه تم تنفيذ 450 محاضرة نوعية على مستوى مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها، وتوزيع 210 مطبوعات توعية وتثقيف، و 1200 إذاعة صباحية لجميع مراحل التعليم عن أعراض المرض، وطرق انتشاره، وخطوات الوقاية منه, مؤكداً حرص الإدارة ممثلة بالشؤون الصحية المدرسية بالإدارة، ومكاتب التعليم والمدارس على مواصلة جهودها الاستباقية المتمثلة في تقديم النصائح والإرشادات، وتنفيذ البرامج والفعاليات، والندوات الطبية عن فيروس كورونا.

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09:22ت م

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