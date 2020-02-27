إثيوبيا لن تشارك بجولة الخميس حول سد النهضة لـ"أسباب داخلية"

أعلنت إثيوبيا، الأربعاء، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع عقدها يومي الخميس والجمعة المقبلين، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.



وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في بيان، إنها لن تشارك في المفاوضات الثلاثية التي تشمل السودان ومصر حول سد النهضة.

وأكدت الوزارة أنها أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أديس أبابا غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي.

ولفت البيان إلى أن إثيوبيا لم تنه المناقشات التي تجريها محليا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية الخميس والجمعة.

وكان من المقرر أن تستضيف واشنطن يومي 27 و28 فبراير/شباط الجاري اجتماعات جديدة لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة.

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واتفقت الأطراف المعنية بقضية سد النهضة، خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن، يومي 12 و13 فبراير/شباط الجاري، على قيام الولايات المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي ببلورة الصورة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد الملء والتشغيل.

يشار إلى أن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أكد الإثنين أن الدول الثلاث تسلمت مسودة الاتفاق متضمنة نقاط الخلاف حول ملء بحيرة السد والآثار البيئية والاجتماعية المترتبة على بناء سد النهضة الإثيوبي.

واتفقت الدول الثلاث على 90% من القضايا وتركزت الخلافات حول سد النهضة في 10% فقط، بحسب الوزير السوداني.





وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، سعي بلاده لإنجاح المفاوضات الجارية حول ملف سد النهضة بواشنطن مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وذكر الرئيس المصري، خلال لقائه هيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بالقاهرة، أن المفاوضات تحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف في الدول الثلاث.