قمة نواكشوط.. توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب بأفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت أمس الثلاثاء بقصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال الدورة السادسة العادية لمؤتمر رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس، برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تولى الرئاسة الدورية للمجموعة خلفا لنظيره البوركنابي بحضور نظرائه رؤساء دول المجموعة وبعض الدول الداعمة.
وتبحث قمة نواكشوط سبل توحيد الجهود لمكافحة المخاطر الأمنية التي تواجه دول الساحل الأفريقي.
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وشهد حفل الافتتاح حضور بعض المانحين والداعمين لمجموعة الساحل الخمس مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي مثلها وزير الدولة أحمد الصايغ، الذي أكد أن الإمارات تدعم دول الساحل لمكافحة الإرهاب في المنطقة.
وكانت الإمارات قد أعلنت خلال مؤتمر المانحين الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط أواخر 2017 عن تقديم مساهمة بقيمة 30 مليون يورو، لدعم القوة المشتركة لدول الساحل لمحاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.
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