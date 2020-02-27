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رصد 43 حالة مؤكدة مصابة بـ كورونا في الكويت

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2020-02-27

رصد 43 حالة مؤكدة مصابة بـ كورونا في الكويت

قالت الصحة إن جميع الحالات قدمت من إيران

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنه تم رصد 43 حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا، وأنه تم عزل جميع الحالات المصابة وفق البرتوكولات الطبية وهم في طور الشفاء.

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وأوضحت الصحة خلال مؤتمر صحفي للوزارة حول فيروس كورونا صباح اليوم الخميس، أنه تم تفعيل برامج للرصد وخطط الطوارئ للحد من الأمراض، وأن هناك تواصلاً مستمراً مع منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس.

وقالت الصحة إنه تم تشكيل فرق مختصة بالأمراض المعدية قبل وصول الحالات المصابة، متابعة أن جميع الحالات المصابة بـ كورونا قدمت من إيران.

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