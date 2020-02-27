لم يخالط أو يسافر.. إصابة أميركي بـ كورونا والأسباب غير معروفة!

2020-02-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت ولاية كاليفورنيا الأميركية، اليوم الخميس، أول حالة إصابة بفيروس كورونا، لشخص لم يسافر إلى البلدان الموبوءة أو يتعرض لتماس أو اتصال مع أي مصاب آخر بالفيروس، بحسب ما ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية.

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وجاء في بيان المركز الأميركي لمكافحة الأمراض “سي دي سي” أن أسباب إصابة المريض غير معروفة في هذه المرحلة، موضحة أنه تم الكشف عن الحالة من خلال نظام الصحة العامة في الولايات المتحدة والتقطها الأطباء المشرفون على الحالة.

وعلى الرغم من أن مسؤولي المركز قالوا إنه من المحتمل أن يكون المريض قد تعرض لمسافر عائد أصيب بالعدوى، إلا أن الحالة الجديدة تبدو وكأنها حالة انتشار مجتمعي – وهي حالة لا يعرف فيها مصدر العدوى.

وقد أُعلنت القضية بعد وقت قصير من اختتام الرئيس ترمب مؤتمراً صحافياً قال فيه إن تدابير احتواء الفيروس قوية، كما أن القيود المفروضة على دخول السفر قد نجحت في الحد من انتشار كورونا في البلاد.

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