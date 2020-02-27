2020-02-27

متابعات الخليج 365 -الرياض

في مواكبةٍ درامية لواقع الحياة في المملكة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمتغيّرات الحاصلة، يبدأ عرض “الميراث” أول مسلسل سعودي “سوب أوبرا” من نوعه على قناة MBC1 في 1 مارس المقبل.

يأتي العمل ثمرة تعاون مشترك بين كل من “MBC Studios” و”Twofour54″ و”Image Nation Abu Dhabi”، ويضم ورشة من الكتّاب على رأسها العالمي توني جوردن، إلى كل من نور الشيشكلي، وجيسكار لحود، ومازن طه، وثائر العقل، أما الإخراج فيحمل توقيع المخرجَيْن العالميين كريستين ميليك وإندرا بوز إلى كل من تامر بسيوني وعبدالله الجنيبي، فيما تستمر عملية تصوير وإنتاج العمل خلال العام الحالي.

في هذا السياق، أطلقت “MBC Studios” و”Twofour54″ و”Image Nation Abu Dhabi” مسلسل “الميراث”، في لقاء صحفي تخلّلته جولة ميدانية على استوديوهات التصوير وكواليس العمل، وذلك بحضور أهل الصحافة والإعلام من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، إضافةً إلى نجوم ونجمات “الميراث”، وكادره الإنتاجي والإخراجي.

في هذا السياق، قال علي جابر، مدير عام القنوات في “مجموعة MBC”: “كنا في MBC السبّاقين عربياً في إنتاج وإطلاق السوب أوبرا، واليوم تُكرّس شراكتنا هذا التوجّه وتحمله إلى مستويات ترقى إلى العالمية. نحن نتحدّث اليوم عن أول مسلسل سعودي “سوب أوبرا” من نوعه، قلباً وقالباً، أي أنه متكامل العناصر من ناحية القصة والحبكة ومواقع الأحداث المفترضة وغيرها.”

وأضاف جابر: “نقدّر لشركائنا في “Twofour54” جهودهم، بدءاً من الاستوديو الضخم الذي تم بناؤه خصيصاً للتصوير، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية والفنية وتلك العائدة إلى ما بعد الإنتاج. كما نثمّن لشركائنا في “Image Nation Abu Dhabi” رفدهم العمل بمواهب شابة مُدرَّبة في مختلف الاختصاصات”.

وفي معرض إجابته على سؤال تطرّق إلى الفريق التمثيلي للمسلسل، أوضح جابر أن هناك توجّهاً عالمياً في أعمال “السوب أوبرا” للاعتماد على أسماء جديدة. تكمُن أحد أهداف هذه الإنتاجات الضخمة في سعيها إلى رفد السوق بوجوه جديدة مبدعة، ليتحوّلوا عبرها إلى نجوم الغد.

بدوره، قال نبيل أبوسمرة، رئيس تطوير الأعمال في “Twofour54”: إن “الميراث” يجسد حقبة جديدة لـ أبو ظبي في مجال الصناعة الإنتاجية ويكرّسها كحجر أساس فيها.

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وأضاف: يأتي إطلاق العمل كأول سوب أوبرا بمثابة علامة فارقة في قطاع الإنتاج، ونحن فخورون لكون أبو ظبي اليوم في طليعة هذه الإنتاجات.

وختم أبوسمرة: “لطالما عملنا على بناء قطاع مستدام يكون جاذباً للإنتاجات، الأمر الذي يستدعي توفير التدريب والتطوير وخلق فرص عمل على مدار العام، ما يمكّننا من الاستمرار في رفد ودعم الحاجات المتزايدة لقطاعَي الإعلام والترفيه”.

من جانبه، قال حسن عسيري، المدير العام لشركة “الصدف” – المنضوية تحت مظلة “MBC Studios” – والتي تولّت إنتاج وتنفيذ “الميراث”: “إضافة إلى الحبكة الدرامية والإخراج والقيمة الإنتاجية العالية، يسعى هذا العمل إلى تسليط الضوء على مواهب تمثيلية شابة، خصوصاً السعودية، مع إمكان التعاون مع أسماء معروفة لتحلّ ضيوفاً على بعض الحلقات.

وتابع: يحتاج مسلسل مثل الميراث إلى عدد كبير من الكوادر بين مُمَثِّلين ومصورين وكُتّاب وغيرهم، كما تستمر عملية تصويره وإنتاجه خلال العام الحالي، ولربما إلى ما بعد ذلك.”

الجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لخطوة سابقة كانت MBC بدأتها عام 2017 عبر شراكتها مع TwoFour54، وأثمرت إلى اليوم عن عدد من الأعمال الناجحة وأبرزها: مسلسل “العاصوف” بجزأيه الأول والثاني، و”حب بلا حدود”، و”بنات الملاكمة” بجزأيه الأول والثاني، وأخيراً وليس آخراً “الميراث”.

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