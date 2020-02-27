إخلاء مبنى سكني بعد حريق شقة في تبوك

2020-02-27

متابعات الخليج 365 -تبوك

أخمد الدفاع المدني في تبوك، اليوم الخميس، حريقاً اندلع في شقة بالطابق الثالث بمبنى سكني مكون من خمسة طوابق.

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وأوضح الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم إخلاء جميع الشقق احترازيًا، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق وإخلاء السكان.

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