نائب وزير الصحة الإيراني يصاب بـ كورونا وحوار يكشف الكارثة!

2020-02-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

يبدو أن فيروس كورونا آخذ بالتمدد في إيران، فمع ارتفاع أعداد المصابين لم يتجاهل الفيروس المستجد المسؤولين والنواب، حيث أعلن نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، إصابته، وقال في فيديو مصور نشر على مواقع التواصل إنه خضع لعدد من الاختبارات وقد جاءت إيجابية.

كما أكد في المقطع المصور أن حالته ليست سيئة، وأنه سيتعافى وقد بدأ بأخذ العلاج والدواء، مشدداً في الوقت عينه أن البلاد ستتخطى هذا الفيروس خلال الأسابيع المقبلة.

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إلا أن فيديو آخر انتشر للمسؤول الإيراني، خلال مقابلة تلفزيونية، طرح عدة تساؤلات حول مدى جدية المسؤولين في إيران بالتعاطي مع هذا الملف الصحي، بحسب “العربية”.

ففي مقابلة تلفزيونية حول الفيروس، وبينما كان حريرجي يجيب عن أحد الأسئلة، داهمه السعال، إلا أنه سعل على الملأ دون أن يغطي فمه، ما دفع المذيعة الخائفة إلى القول برد فعل عفوي:” أنت تسعل؟!”.

فما كان من المسؤول الإيراني إلا أن برر الأمر قائلاً:” خرجت من البيت في طقس بارد، ويبدو أنني أصبت بنزلة برد، تحولت إلى سعال شديد”.

كما أضاف: “ربما كان عليَّ أن أغطي فمي هكذا”. وتابع: “أؤكد للشعب أن الحكومة شفافة في التعاطي مع هذا الملف”.

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