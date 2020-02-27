، "الأرصاد" تنبّه: عوالق ترابية بالمدينة المنورة وجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مديرية الدفاع المدني دعت إلى اتباع الإرشادات والتعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تدنٍّ في مدى الرؤية بسبب العوالق الترابية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة)؛ مشيرة إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميعَ المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (خيبر، وينبع، والحناكية، والمهد، والعيص، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.الأرصاد حالة الطقس