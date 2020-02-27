، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تؤجلان مناورات عسكرية بسبب كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - حتى إشعار آخر.. سجلت الساعات الأربع والعشرون الماضية 344 حالة

قال مسؤولون كوريون جنوبيون في مجال الدفاع، اليوم الخميس: إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قرّرتا تأجيل تدريبات عسكرية مشتركة بينهما حتى إشعار آخر، في ظل تفشٍّ متنامٍ لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية؛ حيث أصيب جنود من البلدين بالمرض.

كان الجيش الأمريكي قد أعلن عن أول حالة إصابة بالفيروس في صفوفه، الأربعاء، وهي لجندي يبلغ من العمر 23 عامًا في معسكر كارول على بُعد نحو 20 كيلومترًا من مدينة دايغو؛ حيث يوجد معظم المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية.

ووفق "سكاي نيوز"، أعلن جيش كوريا الجنوبية أيضًا عن بعض الإصابات في صفوفه، وألزم معظم أفراده بالبقاء في قواعدهم.

سجيل 334 إصابة جديدة بكورونا

من جانب آخر، أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الخميس، أنها سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلد إلى حوالى 1600.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان: إن إجمالي عدد المصابين بالوباء في البلاد بلغ 1595 شخصًا؛ في حين لم تسجل أي وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما يعني أن حصيلة الوفيات ما زالت 12.كوريا الجنوبية الولايات المتحدة مناورات عسكرية فيروس كورونا الجديد