محمد بن مسعود - الدمام - في زيارة "سعيد" الأولى للقنصلية الْتقى القنصل العام للمملكة في الإسكندرية يوسف بن صالح القهرة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية اللواء خالد سعيد في زيارته الأولى للقنصلية. وتبادل الجانبان الأحاديث الودية، وتناولا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والعلاقات التاريخية بين قيادتيْ وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.يوسف بن صالح القهرة القنصل العام للمملكة في الإسكندرية قنصل المملكة بالإسكندرية يبحث مع وكيل الرقابة الإدارية المصرية العلاقات بين البلدين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-27 الْتقى القنصل العام للمملكة في الإسكندرية يوسف بن صالح القهرة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية اللواء خالد سعيد في زيارته الأولى للقنصلية. وتبادل الجانبان الأحاديث الودية، وتناولا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والعلاقات التاريخية بين قيادتيْ وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. Advertisements 27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 08:42 AM في زيارة "سعيد" الأولى للقنصلية في زيارة "سعيد" الأولى للقنصلية الْتقى القنصل العام للمملكة في الإسكندرية يوسف بن صالح القهرة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية اللواء خالد سعيد في زيارته الأولى للقنصلية. وتبادل الجانبان الأحاديث الودية، وتناولا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والعلاقات التاريخية بين قيادتيْ وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. ، قنصل المملكة بالإسكندرية يبحث مع وكيل الرقابة الإدارية المصرية العلاقات بين البلدين ،

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