، فجرًا.. تصادم عنيف لمركبتين يخلّف 10 إصابات بالطائف "صور" ،

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أدى تصادم مروري عنيف وقع فجر اليوم بين مركبتين إحداها "ميكروباص" بعد مركز العطيف شمالي الطائف، إلى حدوث 10 إصابات جرى تم التعامل معها إسعافيًّا عقب تلقي عمليات الهلال الأحمر السعودي للبلاغ.
وتفصيلًا، أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تَلَقّت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه ثلاث فِرَق إسعافية للموقع بقيادة القائد الميداني أحمد حمود الصخيري، وعند وصول أول فرقة، اتضح أن الحادث عبارة عن تصادم مركبتين إحداهما مايكروباص.
وقال: "على الفور قامت الفِرَق بفرز الحالات؛ حيث تَبَيّن أن بالموقع عشر حالات من طرف واحد؛ خمس منها رفضت الكشف والنقل، وخمس منها تَلَقّت العلاج اللازم بتقديم الخدمة الطبية الطارئة؛ حيث كان هناك حالتان قد تعرّضتا لإصابتين بليغتين كانتا قد احتُجِزتا وتم تحريرهما عن طريق فِرَق الدفاع المدني، وثلاث حالات مستقرة الإصابة".
وبيّن "الثبيتي" أنه تم نقل الحالات الخمس إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري لاستكمال العناية الطبية.
حادث مروري الطائف
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 09:37 AM
حادث باشره الهلال الأحمر بمركز عطيف ونقل 5 حالات للمستشفىفجرًا.. تصادم عنيف لمركبتين يخلّف 10 إصابات بالطائف "صور"
أدى تصادم مروري عنيف وقع فجر اليوم بين مركبتين إحداها "ميكروباص" بعد مركز العطيف شمالي الطائف، إلى حدوث 10 إصابات جرى تم التعامل معها إسعافيًّا عقب تلقي عمليات الهلال الأحمر السعودي للبلاغ.
وتفصيلًا، أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تَلَقّت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه ثلاث فِرَق إسعافية للموقع بقيادة القائد الميداني أحمد حمود الصخيري، وعند وصول أول فرقة، اتضح أن الحادث عبارة عن تصادم مركبتين إحداهما مايكروباص.
وقال: "على الفور قامت الفِرَق بفرز الحالات؛ حيث تَبَيّن أن بالموقع عشر حالات من طرف واحد؛ خمس منها رفضت الكشف والنقل، وخمس منها تَلَقّت العلاج اللازم بتقديم الخدمة الطبية الطارئة؛ حيث كان هناك حالتان قد تعرّضتا لإصابتين بليغتين كانتا قد احتُجِزتا وتم تحريرهما عن طريق فِرَق الدفاع المدني، وثلاث حالات مستقرة الإصابة".
وبيّن "الثبيتي" أنه تم نقل الحالات الخمس إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري لاستكمال العناية الطبية.
، فجرًا.. تصادم عنيف لمركبتين يخلّف 10 إصابات بالطائف "صور" ،
المصدر : الخليج 365
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