- 1/3
- 2/3
- 3/3
قالت شركة فيسبوك إنها ستحظر الإعلانات عن منتجات تعرض علاج فيروس كورونا أو الوقاية منه، بالإضافة إلى الإعلانات التي تثير حالة من الهلع حول الوضع.
وأسفر الفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، عن وفاة أكثر من 2700 شخص.
ويأتي إعلان فيسبوك في الوقت الذي يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي تدقيقًا بشأن نوع المحتوى الذي يُنشر على منصته؛ لا سيما المواد التي تعكس أيديولوجيات متطرفة أو أخبارًا مفبركة.
وقال متحدث باسم الشركة: إن الإعلانات التي تتضمن رسائل مثل "أقنعة الوجه التي تضمن الوقاية من انتشار الفيروس بنسبة 100%" لن يُسمح بنشرها.فيسبوك فيروس كورونا الجديد
"فيسبوك" تُقرر حظر الإعلانات المضللة عن فيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-27
قالت شركة فيسبوك إنها ستحظر الإعلانات عن منتجات تعرض علاج فيروس كورونا أو الوقاية منه، بالإضافة إلى الإعلانات التي تثير حالة من الهلع حول الوضع.
وأسفر الفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، عن وفاة أكثر من 2700 شخص.
ويأتي إعلان فيسبوك في الوقت الذي يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي تدقيقًا بشأن نوع المحتوى الذي يُنشر على منصته؛ لا سيما المواد التي تعكس أيديولوجيات متطرفة أو أخبارًا مفبركة.
وقال متحدث باسم الشركة: إن الإعلانات التي تتضمن رسائل مثل "أقنعة الوجه التي تضمن الوقاية من انتشار الفيروس بنسبة 100%" لن يُسمح بنشرها.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
08:42 AM
تشمل "أقنعة الوجه" التي تزعم الوقاية من المرض بنسبة 100%
قالت شركة فيسبوك إنها ستحظر الإعلانات عن منتجات تعرض علاج فيروس كورونا أو الوقاية منه، بالإضافة إلى الإعلانات التي تثير حالة من الهلع حول الوضع.
وأسفر الفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، عن وفاة أكثر من 2700 شخص.
ويأتي إعلان فيسبوك في الوقت الذي يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي تدقيقًا بشأن نوع المحتوى الذي يُنشر على منصته؛ لا سيما المواد التي تعكس أيديولوجيات متطرفة أو أخبارًا مفبركة.
وقال متحدث باسم الشركة: إن الإعلانات التي تتضمن رسائل مثل "أقنعة الوجه التي تضمن الوقاية من انتشار الفيروس بنسبة 100%" لن يُسمح بنشرها.
، "فيسبوك" تُقرر حظر الإعلانات المضللة عن فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "فيسبوك" تُقرر حظر الإعلانات المضللة عن فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.