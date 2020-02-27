شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الرياض»: تستقبل 981 حالة تنفسية بسبب موجة الغبار والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت "صحة الرياض" حالات الأزمات التنفسية الناتجة عن موجة الغبار التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية، حيث بلغ عدد الحالات 981 حالة.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة، أنه تم زيادة الطاقم الطبي والتمريضي في أقسام الطوارئ، وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة في الأمراض التنفسية مع توفير الأدوية الخاصة بأمراض الربو، والحساسية.

وأضاف، عدد الحالات التي استقبلتها مستشفيات المنطقة خلال 24 ساعة الماضية بلغ 981 حالة، منهم 335 رجال، 281 نساء، 365 اطفال حيث قُدّمت لهم الخدمات العلاجية اللازمة، كما تم توزيع الكمامات للوقاية من الغبار.

وأكد الجمعة على أهمية إغلاق الأبواب ونوافذ المنازل أثناء موجة الغبار وضرورة لبس الكمامات ذات التصفية للهواء وتغييرها باستمرار وتجنب الخروج إلا عند الضرورة القصوى وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، وسرعة مراجعة أقسام الطوارئ في حالة الأزمة الشديدة. لافتاً إلى تقديم الخدمات والاستشارات الطبية على مدار الساعة عبر تطبيق "صحة" على الهواتف الذكية أو الاتصال على 937.