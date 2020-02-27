شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» هذه إجراءات من حصل على تأشيرة العمرة بعد «التعليق» والان نبدء بالتفاصيل
وعليه قامت الوزارة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة.
وتهيب الوزارة لمن حصل على التأشيرة ويرغب في معرفة الإجراءات المتبعة الاتصال على مركز خدمات المستفيدين الذي يعمل على مدار الساعة: 00966920002814 حيث تحسب على المتصل بتكلفة محلية من الدول التالية: مصر، الجزائر، الباكستان،الهند، إندونيسا وتركيا.
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