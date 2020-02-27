2020-02-27

راتبه 5 آلاف ريال فهل يمكنه التسجيل في سند الزواج ؟

متابعات الخليج 365 -الرياض

حدد برنامج سند محمد بن سلمان، مجموعة الشروط المهمة لتوزيع الدعم من مبادرة سند الزواج، ومن هذه الشروط، شرط الحد الأقصى للراتب وأيضًا التعليم والمؤهل الدراسي، مثل أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية كحد أدنى.

وتأتي هذه الشروط التي حددها برنامج سند محمد بن سلمان، لضمان العدالة في توزيع الدعم على المستحقين ضمن مبادرة الزواج.

وتساءل مواطن بشأن إمكانية التسجيل في سند الزواج رغم أن راتبه 5 آلاف ريال، ولكن بحسب شروط الانضمام إلى سند يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

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أن يكون الزواج الأول للرجل.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

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