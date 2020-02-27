أتربة على نجران لمدة ساعات

2020-02-27

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات يدمة و بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة، تستمر حتى الساعة 12 ظهراً.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق الشرقية ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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