2020-02-27

كورونا يقتل 2744 شخصًا في الصين

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، تسجيل 29 حالة وفاة جديدة و433 إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء ارتفع ليصبح 2744 حالة.

وقالت اللجنة في بيان نشره التلفزيون الرسمي الصيني: “ارتفاع إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 78,497 حالة”.

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وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير حجراً على مدينة ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي.

كما أعلنت السلطات الصحة الرومانية، اليوم، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، فيما سجلت النرويج تسجيل أول إصابة بالفيروس لشخص عائد من الصين.

وقال وزير الدولة بوزارة الصحة في رومانيا، هورياتو مولدوفان: “تلقينا نتائج مخبرية إيجابية لفيروس كورونا من معهد ماتي بالس في بوخارست تعود لمريض من مقاطعة غورج”.

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