، كورونا.. وزارة الصحة الرومانية: تسجيل أول حالة إصابة في البلاد ،

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أعلنت سلطات الصحة الرومانية، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال وزير الدولة بوزارة الصحة في رومانيا، هورياتو مولدوفان على أثير قناة "أنتينا- 3" التلفزيونية: "تلقينا نتائج مخبرية إيجابية لفيروس كورونا من معهد ماتي بالس في بوخارست، تعود لمريض من مقاطعة غورج".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الرومانية يوم الثلاثاء، أن مواطنًا إيطاليًّا كان متواجدًا على أراضيها خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير، تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا لدى عودته إلى بلاده.
من جانب آخر، أعلنت السلطات الصحية في السويد، تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن طبيب الأمراض المُعدية توماس فالبيري قوله: إن المريض عاد من زيارة إلى شمال إيطاليا قبل أيام قليلة، وظهر عليه المرض في السويد؛ مضيفًا أن المريض يخضع حاليًا للعلاج في مدينة جوتنبيرج وهو بحالة جيدة.فيروس كورونا الجديد
كورونا.. وزارة الصحة الرومانية: تسجيل أول حالة إصابة في البلادوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-27
أعلنت سلطات الصحة الرومانية، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال وزير الدولة بوزارة الصحة في رومانيا، هورياتو مولدوفان على أثير قناة "أنتينا- 3" التلفزيونية: "تلقينا نتائج مخبرية إيجابية لفيروس كورونا من معهد ماتي بالس في بوخارست، تعود لمريض من مقاطعة غورج".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الرومانية يوم الثلاثاء، أن مواطنًا إيطاليًّا كان متواجدًا على أراضيها خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير، تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا لدى عودته إلى بلاده.
من جانب آخر، أعلنت السلطات الصحية في السويد، تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن طبيب الأمراض المُعدية توماس فالبيري قوله: إن المريض عاد من زيارة إلى شمال إيطاليا قبل أيام قليلة، وظهر عليه المرض في السويد؛ مضيفًا أن المريض يخضع حاليًا للعلاج في مدينة جوتنبيرج وهو بحالة جيدة.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
08:28 AM
والسويد تعلن عن ثاني إصابة بالفيروس
أعلنت سلطات الصحة الرومانية، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال وزير الدولة بوزارة الصحة في رومانيا، هورياتو مولدوفان على أثير قناة "أنتينا- 3" التلفزيونية: "تلقينا نتائج مخبرية إيجابية لفيروس كورونا من معهد ماتي بالس في بوخارست، تعود لمريض من مقاطعة غورج".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الرومانية يوم الثلاثاء، أن مواطنًا إيطاليًّا كان متواجدًا على أراضيها خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير، تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا لدى عودته إلى بلاده.
من جانب آخر، أعلنت السلطات الصحية في السويد، تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن طبيب الأمراض المُعدية توماس فالبيري قوله: إن المريض عاد من زيارة إلى شمال إيطاليا قبل أيام قليلة، وظهر عليه المرض في السويد؛ مضيفًا أن المريض يخضع حاليًا للعلاج في مدينة جوتنبيرج وهو بحالة جيدة.
، كورونا.. وزارة الصحة الرومانية: تسجيل أول حالة إصابة في البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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