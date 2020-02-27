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أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج"، أن الإدارة الاتحادية الحالية لا ترقى لمستوى الاتحاد، ومصابة بالغرور والعنجهية؛ مشيرًا إلى أننا أحضرنا "VAR" ليكون جزءًا من الحل، فأصبح جزءًا من المشكلة.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
بداية، أوضح "العرفج" أن الرياض سبقت واشنطن في الاهتمام بالطفولة، واهتمامنا بالموسيقى الفارسية غير مستغرب؛ لأن مشكلتنا مع النظام الإيراني وليس الشعب الإيراني.
كما أبدى "العرفج" استغرابه من الذين يقولون: "المتقاعدون خدموا الوطن"؛ مؤكدًا أن الوطن لا أحد يمنّ عليه، وأن كلنا خدمنا بفلوس، والوطن أعطانا أكثر مما أعطيناه.
وفي فقرة "مزاين الكتب"؛ فقد استعرض عامل المعرفة كتاب "ذوقيات" لمؤلفه الدكتور "خالد المنيف"؛ مشيرًا إلى أنه كتاب يستحق جائزة كتاب العام. أحمد العرفج ياهلا بالعرفج
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 08:55 AM
قال: إن الوطن أعطانا أكثر مما أعطيناه
أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج"، أن الإدارة الاتحادية الحالية لا ترقى لمستوى الاتحاد، ومصابة بالغرور والعنجهية؛ مشيرًا إلى أننا أحضرنا "VAR" ليكون جزءًا من الحل، فأصبح جزءًا من المشكلة.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
بداية، أوضح "العرفج" أن الرياض سبقت واشنطن في الاهتمام بالطفولة، واهتمامنا بالموسيقى الفارسية غير مستغرب؛ لأن مشكلتنا مع النظام الإيراني وليس الشعب الإيراني.
كما أبدى "العرفج" استغرابه من الذين يقولون: "المتقاعدون خدموا الوطن"؛ مؤكدًا أن الوطن لا أحد يمنّ عليه، وأن كلنا خدمنا بفلوس، والوطن أعطانا أكثر مما أعطيناه.
وفي فقرة "مزاين الكتب"؛ فقد استعرض عامل المعرفة كتاب "ذوقيات" لمؤلفه الدكتور "خالد المنيف"؛ مشيرًا إلى أنه كتاب يستحق جائزة كتاب العام.
، #بالفيديو.. "العرفج": الإدارة الاتحادية لا ترقى لمستوى #الاتحاد ومصابة بالغرور.. و"الفار" مشكلة ،
المصدر : الخليج 365
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