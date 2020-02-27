محمد بن مسعود - الدمام - 27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 08:54 AM جسر الملك فهد: بدء تعليق استخدام بطاقة الهوية للسفر جسر الملك فهد: بدء تعليق استخدام بطاقة الهوية للسفر أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه تم البدء بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر ‫جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون؛ فعلى الراغبين في السفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم؛ وذلك وفق التعليمات الصادرة من الجوازات ‫السعودية. الكلمات المفتاحية ، جسر الملك فهد: بدء تعليق استخدام بطاقة الهوية للسفر ،

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