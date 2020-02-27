شارب تكشف عن هاتفها الجديد Aquos R5G

︎ :

.

كشفت شركة شارب النقاب عن هاتفها الذكي Aquos R5G الجديد، الذي يدعم شبكة 5G.

Advertisements

ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 3168×1440 بيكسل، وينبض بداخله معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائي سعة 12 جيجا بايت، وذاكرة داخلية سعة 256 جيجا بايت.

وتم تجهيز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، وأربع كاميرات على الجانب الخلفي بدقة 12 ميجا بيكسل وبدقة 48 ميجا بيكسل لمستشعر الزاوية الواسعة، والذي يمكنه تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K، في حين تتمثل مهمة المستشعر الرابع في حساب معلومات العمق.

ويعتمد الهاتف المقرر إطلاقه بالأسواق خلال الربيع القادم على بطارية سعة 3730 ميللي أمبير ساعة، كما يعمل بنظام التشغيل Android 10.

