ولي العهد يبحث مع مستشار ملك المغرب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الأربعاء، مستشار ملك المغرب السيد فؤاد عالي الهمة، الذي نقل رسالة شفوية لسمو ولي العهد من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

كما نقل المستشار لسمو ولي العهد، مشاعر المودة والأخوة الصادقة التي يكنّها جلالة الملك، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسموّه، كما أكد لسموه الرغبة الجادة لملك المغرب في تطوير الشراكة المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة وسبل تعزيزها وتطويرها.

فيما عبّر سمو ولي العهد، عن تحياته وتقديره لجلالته، مؤكدًا أهمية العلاقات السعودية المغربية وبحث المزيد من فرص الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقد جرى خلال اللقاء، التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى.

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فيما حضر من الجانب المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.

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