بدءًا من أول أبريل.. إلزام الصالونات والمغاسل بتوفير «الدفع الإلكتروني»

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، تطبيق المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بدءًا من 1 أبريل.
وأضاف البرنامج عبر «تويتر»، اليوم الأربعاء، أن الأنشطة المستهدفة هي أنشطة الخدمات الشخصية (صالونات الحلاقة، الصالونات النسائية، المغاسل)، وذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
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