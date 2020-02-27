السعودية اليوم / تسجيل 334 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والحصيلة الإجمالية تناهز 1600 مصاب



سيئول 3 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحيّة في كوريا الجنوبية أنّها سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلد إلى حوالى 1600.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم إنّ إجمالي عدد المصابين بالوباء في البلاد بلغ 1595 شخصًا في حين لم تسجّل أي وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يعني أنّ حصيلة الوفيات ما زالت 12.

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