الجبير: السعودية قدمت 14 مليار دولار مساعدات إنسانية لليمن

الخميس 27 فبراير 2020

أشاد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بدور مملكة السويد وجهودها فيما يتعلق باتفاقية ستوكهولم وعمليات السلام والقضايا في المنطقة.



وحث الجبير خلال مؤتمر صحفي بمشاركة وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي، الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاقية ستوكهولم بشكل كامل والعمل للوصول لتسوية سياسية شاملة في اليمن.

وأكد ،التزام المملكة والمجتمع الدولي لضمان أن يحظى اليمن بالمساعدة الإنسانية، من خلال فتح أكبر عدد ممكن من الممرات لتقديم تلك المساعدات، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.

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وجدد خلال المؤتمر التأكيد على التزام المملكة للحل السياسي في اليمن، موضحا أن الشعب اليمني يستحق مستقبلاً أفضل، ولا يمكن الحصول على مستقبل أفضل إلا إذا كان هناك سلام وإعادة بناء.

وأشار الجبير إلى أن المملكة قدمت أكثر من 14 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لليمن، حيث تعمل على إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وإزالة الألغام، وتنفيذ مشاريع صغيرة في المناطق الآمنة للعمل.

وشدد الوزير السعودي، على ضرورة أن توقف المليشيات الحوثية قيامها بإعاقة وصول المساعدات للمحتاجين. ‎

وتطرق الجبير إلى موقف المملكة تجاه الدور السلبي الإيراني في المنطقة ودعمها المنظمات الإرهابية وتصدير الثورة وزعزعة الأمن في المنطقة، مؤكدا إن إيران لا يمكن أن يكون لها دور في اليمن، حيث تسببت بالدمار والخراب ولم تضع لبنة لبناء مستشفيات أو مدارس في اليمن.