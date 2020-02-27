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ولي العهد يؤكد أهمية العلاقات مع المغرب

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ولي العهد يؤكد أهمية العلاقات مع المغرب

الخميس 27 فبراير 2020

أكد الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأربعاء، أهمية علاقات المملكة مع المغرب. 

 

وشدد على بحث المزيد من فرص الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

 

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وبحث ولي العهد السعودي، خلال لقائه في العاصمة الرياض، مع مستشار ملك المغرب، فؤاد عالي الهمة، مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بينما حضر من الجانب المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

 

ووصل بوريطة وفؤاد عالي الهمة مساء الثلاثاء إلى الرياض، في زيارة تستغرق يومين، حاملين رسالة من الملك محمد السادس إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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