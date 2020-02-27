، القوات البرية السعودية والباكستانية تختتم مناورات التمرين المشترك "الصمصام 7" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المطير": يأتي تجسيدًا للعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين

اختتمت، أمس الأربعاء، مناورات التمرين المشترك " الصمصام 7 " بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الخاصة من الجيش الباكستاني الذي أُقيم في المنطقة الشمالية بميدان ( شمال ٢)، وذلك بحضور قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير والمفتش العام للجيش الباكستاني الفريق الركن خالد ضياء.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بآياتٍ من القرآن الكريم، ثم قدّم ركن عمليات التمرين العقيد الركن سلمان بن علي اللافي إيجازًا عن العمليات التي ستنفذ وسيناريو التمرين بالتزامن مع الأحداث على أرض الميدان بتطويق وتطهير المدينة من المتسللين وعمليات التدخل السريع من قِبل طيران القوات البرية.

وأوضح قائد القوات البرية الملكية السعودية أن تمرين "الصمصام 7 " يأتي ضمن سلسلة لتمارين ميدانية مشتركة التي تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع الجيش الباكستاني الشقيق تجسيدًا للعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وأيضًا تتويجًا لتوجيهات القيادة في البلدين في استمرار تطوير أعمال التنسيق والعمل المشترك من خلال اللقاءات المكثفة على جميع المستويات وأيضًا تنفيذ التمارين الميدانية والتدريبات المشتركة بالتناوب بين البلدين الذي سيُسهم في رفع القدرات القتالية للوحدات المشاركة، وهذا ما لمسناه اليوم من جميع المشاركين.

وأعرب الفريق الركن "المطير" عن إعجابه بالجهود المباركة التي أدت إلى وصول التمرين إلى هذا المستوى الرائع من النجاح ، مشيرًا إلى التخطيط لتمارين مستقبلية قادمة بإذن الله .

وعبّر عن شكره لجميع المشاركين من الجانبين السعودي ممثلةً في وحدات المنطقة الشمالية والوحدات المشاركة من الجانب الباكستاني للجهود التي بذلت لإنجاح التمرين، كما قدم شكره للفريق الركن خالد ضياء والوفد المرافق له على حضورهم لبلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

وفي ختام كلمته دعا "المطير"، الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وفي نهاية الحفل عُزف السلام الملكي للبلدين وأعلن عن نهاية التمرين.

يُذكر أن تمرين "الصمصام 7" يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني الشقيق من خلال برنامج تدريبي تطبيقي شامل استمر لمدة أسبوعين.

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