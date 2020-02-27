سامسونج تبدأ إنتاج ذاكرة رام LPDDR5 بسعة 16 جيجابايت للسوق

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أعلنت الشركة الكورية الجنوبية، سامسونج، عن ذاكرة الرام الجديدة والأولى من نوعها في العالم LPDDR5 بسعة 16 جيجا بايت، وهي تأتي لتعزز قدرات الهواتف الرائدة ومكانة الشركة في السوق في قيادة هذا المجال. وتمثل هذه الذاكرة المُصنعة بتقنية 10 نانومتر الجيل الجديد من الذاكرة والتي سنراها لأول مرة مع هاتف الشركة جالكسي S20 ألترا القادم بداية شهر مارس.

فكما هو الحال مع الشاشات عالية الدقة والجودة، فإن سامسونج تقود إنتاج بطاقات الذاكرة الداخلية في الذكية وغيرها من الأجهزة.

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تتميز ذاكرة LPDDR5 بأنها توفر سرعة 5,500 ميجا بايت في الثانية على الهواتف الذكية، وهي أعلى من سابقتها LPDDR4X بنسبة ليست بالقليلة والتي تميزت بقدرة على نقل البيانات بسرعة 4,266 ميجابايت في الثانية؛ أي أن الجيل الجديد يعتبر أسرع بنحو 30% من الجيل السابق والذي ظهر مع هواتف الشركة الرائدة السابقة. كما أنها ستوفر كفاءة في استهلاك الطاقة بنحو 20% أقل.

التطور الكبير في سرعة وسعة ذاكرة الرام على الهواتف الذكية ربما يجعلها تتفوق قريبًا على أجهزة الحاسوب العادية في السوق.

حيث من المفترض أن تنتج سامسونج ذاكرة رام LPDDR4X بسعة 16 جيجابايت بتقنية 10 نانومتر تصل سرعتها إلى 6,400 ميجابايت.

