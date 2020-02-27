︎ :
.
تشير دراسة كبيرة إلى أن النساء اللائي يشربن كوبين فقط من الحليب يوميًا قد يزيد لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 80%.
وتأتي الدراسة وسط توصيات الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة للبالغين باستهلاك الكثير من حليب البقر؛ لأنه غني بالبروتين والكالسيوم، في حين تنصح الإرشادات الغذائية الحالية للولايات المتحدة بشرب ثلاثة أكواب من الحليب يوميًا، لكن باحثين من جامعة لوما ليندا في كاليفورنيا يقولون إن هذه التوصيات يجب أن يُنظر إليها بحذر.
وكانت الدراسة لـ 53 ألف امرأة على مدى ثماني سنوات ووجدوا أن تناول كمية صغيرة من الحليب يوميًا يرتبط بارتفاع معدل انتشار سرطان الثدي.
وارتبط ثلث كوب من الحليب أي ما يعادل كوبًا صغيرًا بزيادة الخطر بنسبة 30 %، وبالنسبة لأولئك الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم، ارتفعت لديهم هذه النسبة إلى ما بين 70 و 80%.
ويعتقد العلماء أن هرمونًا موجودًا في حليب البقر قد يكون السبب.
وتم تقييم عادات الأكل لما يقرب من 53 ألف امرأة في أمريكا الشمالية، وجميعهن كن خالياتٍ من السرطان وتم متابعتهن على مدى ثماني سنوات،مع الوضع في الاعتبار سؤالهن حول تاريخ العائلة في الإصابة بسرطان الثدي، والأدوية المستخدمة وغيرها من الأسئلة.
وبحلول نهاية فترة الدراسة، أُصيبت 1057 سيدة بسرطان الثدي خلال فترة المتابعة.
وقال المؤلف الرئيسي غاري فريزر، أستاذ أمراض القلب والتغذية في لوما ليندا: ترتبط منتجات الألبان، وخاصة الحليب، بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وتشير الدلائل المستخلصة من هذه الدراسة إلى ضرورة أن ينظر الناس إلى هذه توصية شرب ثلاثة أكواب في اليوم بحذر.
ومع ذلك لم تثبت الدراسة وجود ارتباط قوي بما فيه الكفاية بين النساء اللائي تناولن الكثير من الجبن والزبادي أو بدائل اللبن مثل حليب اللوز والشوفان بالإصابة بسرطان الثدي.
كانت هذه تفاصيل خبر كوبان من الحليب يوميًا يزيدان خطر الإصابة بسرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.