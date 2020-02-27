الصحة تنفي تسجيل إصابة كورونا في الدمام

︎ : . نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ما تردد حول اكتشاف حالة فيروس كورونا الجديد في المملكة.

وقال متحدث الصحة في بيان مقتضب له : لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام.

ودعت الصحة الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.





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